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Наука и технологии
Опубликовано 21 марта 2024, 15:04
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Глава команды Формулы-1 с ужасом обнаружил, что подчиненные используют Excel

Для управления 20 000 деталей автомобиля
Новое руководство Williams вводит новые изменения, уделяя особое внимание «модернизации технологической инфраструктуры команды». Ранее глава команды узнал, что его подчиненные используют таблицы Microsoft Excel.

Директор команды Джеймс Ваулз и главный технический директор Пэт Фрай, пришедший в Williams в начале 2023 года, обнаружили критическую проблему, мешающую конкурентоспособности команды, — колоссальную рабочую таблицу Excel, содержащую информацию примерно о 20 000 отдельных деталей болида.

Ваулз назвал эту электронную таблицу «шуткой», раскритиковав ее недостаточную функциональность и неспособность справиться со сложностью конструкции современных болидов Формулы-1. В системе отсутствовали подробные сведения о стоимости деталей, сроках производства и даже о состоянии запасов. Расстановка приоритетов при производстве и проверке стала практически невозможной.

«Электронные таблицы Excel бесполезны, когда вы отслеживаете сотни тысяч компонентов, проходящих через вашу организацию», — сказал Ваулз в интервью The Race.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#гонка
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#Excel
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#Microsoft