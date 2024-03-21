Глава команды Формулы-1 с ужасом обнаружил, что подчиненные используют Excel

Директор команды Джеймс Ваулз и главный технический директор Пэт Фрай, пришедший в Williams в начале 2023 года, обнаружили критическую проблему, мешающую конкурентоспособности команды, — колоссальную рабочую таблицу Excel, содержащую информацию примерно о 20 000 отдельных деталей болида.

Ваулз назвал эту электронную таблицу «шуткой», раскритиковав ее недостаточную функциональность и неспособность справиться со сложностью конструкции современных болидов Формулы-1. В системе отсутствовали подробные сведения о стоимости деталей, сроках производства и даже о состоянии запасов. Расстановка приоритетов при производстве и проверке стала практически невозможной.

«Электронные таблицы Excel бесполезны, когда вы отслеживаете сотни тысяч компонентов, проходящих через вашу организацию», — сказал Ваулз в интервью The Race.