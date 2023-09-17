Глава комитета НАТО: альянс не станет нападать на Россию

Он подчеркнул, что «Россия знает, что НАТО – не угроза для России, потому что мы не планируем ее атаковать».

В июле этого года на саммите НАТО в Вильнюсе были утверждены новые планы региональной обороны альянса. Эти планы предусматривают дальнейшее усиление вдоль границ с Россией и сценарии «военной конфронтации с Россией».

Планы НАТО, подробное содержание которых не разглашается, занимают 4 тыс страниц и включают сценарии «ответа на нападение России». Для их реализации страны НАТО планируют содержать 300 тыс военнослужащих в состоянии повышенной готовности, готовых к развертыванию в заранее определенных регионах.