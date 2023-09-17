Глава комитета НАТО: альянс не станет нападать на Россию

Глава комитета НАТО: альянс не станет нападать на РоссиюНо готовиться к этому они не прекращают
Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заверил, что Североатлантический альянс не имеет намерений нападать на Россию, тем самым не представляя для нее угрозы. Это заявление Бауэр сделал в ходе пресс-конференции на ежегодной конференции начальников штабов НАТО, которая проходила в Норвегии и которую процитировали РИА Новости.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Он подчеркнул, что «Россия знает, что НАТО – не угроза для России, потому что мы не планируем ее атаковать».
В июле этого года на саммите НАТО в Вильнюсе были утверждены новые планы региональной обороны альянса. Эти планы предусматривают дальнейшее усиление вдоль границ с Россией и сценарии «военной конфронтации с Россией».
Планы НАТО, подробное содержание которых не разглашается, занимают 4 тыс страниц и включают сценарии «ответа на нападение России». Для их реализации страны НАТО планируют содержать 300 тыс военнослужащих в состоянии повышенной готовности, готовых к развертыванию в заранее определенных регионах.