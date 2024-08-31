Наука и технологии
Опубликовано 31 августа 2024, 04:30
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Глава космических войск США призвал Китай изменить подход к мусору

На фоне поломки ракеты
Генерал Стивен Уайтинг, глава Космического командования ВВС США, призвал Китай к большей прозрачности в отношении космического мусора после недавних проблем с ракетой Long March 6A.
Глава космических войск США призвал Китай изменить подход к мусору
© Ferra

Призыв к «более четкой коммуникации» прозвучал после того, как в начале этого месяца у китайской ракеты отделилась верхняя ступень, выбросив на низкую околоземную орбиту более 300 единиц космического мусора.

Несмотря на определенный прогресс в военном диалоге между США и Китаем в этом году, Уайтинг подчеркнул, что этот инцидент подчеркивает «потребность Китая в более активном раскрытии информации о событиях, связанных с космическим мусором».

Уайтинг выразил обеспокоенность по поводу частоты образования космического мусора в результате китайских запусков, отметив склонность ракеты Long March 6A к образованию значительного количества обломков.