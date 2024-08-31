Глава космических войск США призвал Китай изменить подход к мусору

Опубликовано 31 августа 2024, 04:301 мин.
Глава космических войск США призвал Китай изменить подход к мусоруНа фоне поломки ракеты
Генерал Стивен Уайтинг, глава Космического командования ВВС США, призвал Китай к большей прозрачности в отношении космического мусора после недавних проблем с ракетой Long March 6A.
Призыв к «более четкой коммуникации» прозвучал после того, как в начале этого месяца у китайской ракеты отделилась верхняя ступень, выбросив на низкую околоземную орбиту более 300 единиц космического мусора.
Несмотря на определенный прогресс в военном диалоге между США и Китаем в этом году, Уайтинг подчеркнул, что этот инцидент подчеркивает «потребность Китая в более активном раскрытии информации о событиях, связанных с космическим мусором».
Уайтинг выразил обеспокоенность по поводу частоты образования космического мусора в результате китайских запусков, отметив склонность ракеты Long March 6A к образованию значительного количества обломков.