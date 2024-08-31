Глава космических войск США призвал Китай изменить подход к мусору

Призыв к «более четкой коммуникации» прозвучал после того, как в начале этого месяца у китайской ракеты отделилась верхняя ступень, выбросив на низкую околоземную орбиту более 300 единиц космического мусора.

Несмотря на определенный прогресс в военном диалоге между США и Китаем в этом году, Уайтинг подчеркнул, что этот инцидент подчеркивает «потребность Китая в более активном раскрытии информации о событиях, связанных с космическим мусором».

Уайтинг выразил обеспокоенность по поводу частоты образования космического мусора в результате китайских запусков, отметив склонность ракеты Long March 6A к образованию значительного количества обломков.