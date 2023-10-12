Глава криптобиржи FTX хотел взять денег у наследного принца Саудовской Аравии

Эллисон, которая сейчас является главным свидетелем в деле обвинения против FTX, рассказала, что Бэнкман-Фрид намеревался продать акции FTX, чтобы повысить ликвидность криптовалютной биржи. В июне 2022 года Alameda Research заняла у FTX более $13 млрд, и Фрид призвал Эллисон найти способы представить баланс по-другому.

Эллисон также сообщила, что в ноябре 2022 года она узнала о значительном выводе средств в размере 1,25 млрд долларов за один день, что ее встревожило. Судебное разбирательство, которое может продлиться до шести недель, продолжается, и соучредитель FTX Гэри Ванг подтвердил, что балансовые отчеты FTX были еще хуже, чем казалось на тот момент. Эллисон, обвиняемая в мошенничестве, сотрудничает со следствием в надежде на смягчение приговора.