Глава крупнейшей соцсети поддержал идею государственного контроля за интернетом

Об этом он заявил на на Мюнхенской конференции по безопасности в прошедшую субботу. По мнению Цукерберга, контроль со стороны государства нужен «как минимум в четырёх сферах», касающихся интернета и соцсетей. Среди таких сфер он назвал «избирательный процесс, политические дискуссии, защиту и перенос данных». Глава Facebook также не преминул подчеркнуть, что компания будет прилагать максимум усилий для полного ограничения вмешательства в политический процесс.

Цукерберг пояснил, что государство должно лучше контролировать то, какой дискурс допустим, например, в политической рекламе.

«Мы бы хотели, чтобы частные компании не принимали такое количество определяющих решений в области социального равенства без вмешательства демократических процессов», — добавил глава соцсети.