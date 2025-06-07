Рослански будет подчиняться исполнительному вице-президенту Microsoft Раджешу Дже и напрямую — генеральному директору Сатья Наделле. Также в структуре Microsoft произошли другие кадровые перестановки, связанные с развитием ИИ.

Почему это важно? LinkedIn активно внедряет искусственный интеллект, и сам Рослански считает, что Office и LinkedIn объединяет общее будущее — ИИ, продуктивность и глобальная связь. Он отметил, что рад возглавить такой «легендарный» продукт, как Office.

Под его руководством LinkedIn вырос и стал одним из самых успешных приобретений Microsoft — доход платформы за последний квартал вырос на 8% по сравнению с прошлым годом.

Хотя официально LinkedIn сохраняет автономность, эксперты предполагают, что функции и технологии могут начать больше пересекаться между LinkedIn и Microsoft 365 Copilot.