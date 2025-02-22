Глава Microsoft предостерег от увлечения искусственным интеллектом

И говорит, что реального роста все еще нет

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла призывает технологическую индустрию перестать чрезмерно превозносить искусственный интеллект. Он считает, что истинный успех ИИ будет измеряться экономическим ростом, а не тем, насколько хорошо он решает головоломки или имитирует человеческое поведение. В недавнем интервью он подчеркнул, что ИИ должен создавать реальные ценности и увеличивать мировой ВВП, прежде чем его можно будет сравнивать с прошлыми технологическими революциями, такими как промышленная.