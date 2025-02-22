Глава Microsoft предостерег от увлечения искусственным интеллектом

Опубликовано 22 февраля 2025, 06:001 мин.
Глава Microsoft предостерег от увлечения искусственным интеллектомИ говорит, что реального роста все еще нет
Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла призывает технологическую индустрию перестать чрезмерно превозносить искусственный интеллект. Он считает, что истинный успех ИИ будет измеряться экономическим ростом, а не тем, насколько хорошо он решает головоломки или имитирует человеческое поведение. В недавнем интервью он подчеркнул, что ИИ должен создавать реальные ценности и увеличивать мировой ВВП, прежде чем его можно будет сравнивать с прошлыми технологическими революциями, такими как промышленная.
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Наделла также раскритиковал идею о замене человека искусственным интеллектом (ИИ), назвав ее отвлекающим маневром. Он отметил, что, несмотря на миллиардные инвестиции, ИИ с трудом находит широкое практическое применение. Многие компании не решаются использовать его для решения критически важных задач.
Microsoft вложила в OpenAI более 12 миллиардов долларов, но продолжает осторожничать. Хотя некоторые компании утверждают, что ИИ революционизирует работу, как, например, компания Klarna, заменившая сотрудников службы поддержки клиентов, многие подобные заявления преувеличены, считают эксперты.