Глава Минцифры: отъезд айтишников не нанёс серьёзного ущерба стране

«Понятно, что последние события тоже привели к тому, что значимая часть наших разработчиков, к сожалению, уехали из страны, и это, понятно, что, наверное, одни из самый компетентных, профессиональных сотрудников, которые точно востребованы на международном рынке. Но я считаю, что в этом смысле масштаб отъезда, он не такой глобальный, ущерба отрасли такого непоправимого он не нанёс», — заявил Шадаев.

Также он сказал, что «Россия достигла цифрового суверенитета», то есть практически все иностранные компаний из сферы информационных технологий ушли с рынка, и эта отрасль «имеет все возможности, чтобы активно развиваться».