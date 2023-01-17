Глава Минздрава призвал россиян, желающих иметь детей, вовремя прививаться от коронавируса

21:08, 17 января 2023
1 мин.
Глава Минздрава призвал россиян, желающих иметь детей, вовремя прививаться от коронавирусаВирус повлиял на репродуктивное здоровье россиян
Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян фертильного возраста, желающих иметь детей, вовремя прививаться от коронавируса.
Фото: Abon-news.ru
По словам министра, коронавирус повлиял на репродуктивное здоровье россиян. Поэтому, несмотря на то, что ковид перестал быть настолько активным, «вакцинация остаётся актуальным вопросом».
«Пандемия повлияла на состояние репродуктивного здоровья нации, включая отдалённые последствия, поэтому, несмотря на снижение активности новой коронавирусной инфекции, вакцинация остается актуальным вопросом», — отметил Михаил Мурашко.