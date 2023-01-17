Глава Минздрава призвал россиян, желающих иметь детей, вовремя прививаться от коронавируса

По словам министра, коронавирус повлиял на репродуктивное здоровье россиян. Поэтому, несмотря на то, что ковид перестал быть настолько активным, «вакцинация остаётся актуальным вопросом».

«Пандемия повлияла на состояние репродуктивного здоровья нации, включая отдалённые последствия, поэтому, несмотря на снижение активности новой коронавирусной инфекции, вакцинация остается актуальным вопросом», — отметил Михаил Мурашко.