Глава Минздрава России назвал количество заболевших гриппом за неделю

По словам министра, заболеваемость в регионах продолжает расти, но всё же постепенно стабилизируется. В связи с этим Мурашко отметил, что россияне стали внимательнее относиться к своему здоровью — чаще носят маски.

Весте с гриппом врачи выявляют коронавирус, которым сейчас много людей болеют в острой фазе. А гриппом за неделю заболели 1,8 млн человек.

«Пока ещё подъём заболеваемости есть, продолжается, и более 120 тысяч пациентов (...) сегодня болеют в острой фазе новой коронавирусной инфекцией, за неделю почти 1,8 млн человек заболели гриппом», — заявил министр.