Глава Минздрава России предупредил о распространении свиного гриппа

Министр напомнил о важности вакцинации и призвал людей, ещё не привитых, сделать прививку, в том числе от коронавируса, а тех, кто не прививался более полугода, пройти ревакцинацию.

«Профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — всё это имеет значение», — отметил Михаил Мурашко.

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