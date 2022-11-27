Глава Минздрава России предупредил о распространении свиного гриппа

00:21, 27 ноября 2022
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Глава Минздрава России предупредил о распространении свиного гриппаИ призвал вакцинироваться
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на Армянско-Российском форуме по здравоохранению сообщил об активизации свиного гриппа H1N1 и широком распространении риносинцитиального вируса и аденовирусной инфекции.
Фото: Discover24.ru
Министр напомнил о важности вакцинации и призвал людей, ещё не привитых, сделать прививку, в том числе от коронавируса, а тех, кто не прививался более полугода, пройти ревакцинацию.
«Профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — всё это имеет значение», — отметил Михаил Мурашко.
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Источник:Известия
Автор:Андрей КадуковТеги: