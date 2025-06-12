Глава нацразведки США: мир как никогда близок к ядерной катастрофе

По её словам, недавно она побывала в японском городе Хиросима, где в 1945 году была сброшена атомная бомба. Габбард рассказала, что увиденное и услышанные истории оставили на неё глубокое впечатление.

«Недавно я посетила Хиросиму и стояла в эпицентре города, пострадавшего от невообразимого ужаса, вызванного одной-единственной ядерной бомбой, сброшенной в 1945 году. То, что я увидела, истории, которые я услышала, и неизбывная печаль, которая осталась, останутся со мной навсегда», — написала она.

Габбард подчеркнула, что современные ядерные боезаряды стали ещё мощнее, а некоторые политики, по её мнению, безответственно усиливают напряжение между странами, обладающими таким оружием.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп также выразил опасения, что конфликт на Украине может привести к ядерной эскалации.