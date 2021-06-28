Глава находящейся под санкциями Huawei призвал брать пример с США

Наука и технологии
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Глава находящейся под санкциями Huawei призвал брать пример с СШАHuawei практикует философский подход
Основатель Huawei Рен Чжэнфэй (Ren Zhengfei) заявил сотрудникам компании, что им следует поучиться у Соединённых Штатов. Напомним, что именно США в 2019 году наложили санкции на компанию, и из-за чего её бизнес стал стремительно терять позиции.
Глава Huawei на внутреннем мероприятии сказал, что компании следует поучиться у США гибкости и силе в научной и технологической разработке. Как добавил Рен, «то, что США пытаются подавить нас, не означает, что мы не признаем их как учителей. Это приведёт к изоляции».
При этом руководитель Huawei чётко дал понять, что компания продолжит фокусироваться на глобализации, а не только на китайском рынке. «Китай — это часть мира? Да. Таким образом, наше стремление к глобализации распространяется и на внутренний рынок. Мы не можем быть закрытыми. Мы должны оставаться открытыми», — сказал Рен.