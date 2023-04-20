Глава NASA о сотрудничестве с Россией и космической гонке с Китаем

Он подчеркнул, что Китай стал второй страной, успешно посадившей ровер на Марс, и собрал три части околоземной космической станции. Однако США ограничены в своем взаимодействии с Китаем из-за собственных законов. Нельсон также обвинил Пекин в «секретности» в отношении своих космических программ.

Глава NASA заявил, что США не конкурируют так, как это было во время программы "Аполлон", но достижения Китая вызывают беспокойство. При этом, несмотря на геополитическую напряженность, США по-прежнему работают с Россией над Международной космической станцией (МКС) и имеют программу совместных полетов экипажей.

Он также отметил, что США стремятся создать собственную космическую станцию, которая не будет зависеть от МКС.