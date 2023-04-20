Глава NASA поздравил SpaceX и Илона Маска с запуском Starship. Несмотря на взрыв ракеты

Нельсон подчеркнул важность произошедшего для прогресса космических исследований, выразив надежду на получение новых знаний компанией до следующего лётного испытания.

Напомним, что 20 апреля SpaceX успешно запустила прототип многоразовой транспортной системы Starship, состоящей из космического корабля Ship 24 и сверхтяжёлого носителя Super Heavy.

Однако уже спустя около четырёх минут после пуска, на высоте 38 км, Starship взорвался.

Стоит отметить, что ранее глава SpaceX Илон Маск утверждал, что испытание будет успешным, если Starship взлетит и пусковая площадка останется неповрежденной. Несмотря на взрыв, цель сохранения площадки была достигнута.