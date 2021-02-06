Наука и технологии
Сегодня в 10:52
Глава НАТО предложил ставить солнечные батареи на танки
Для заботы о природе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военная техника выделяет слишком много парниковых газов, поэтому люди должны попытаться решить эту проблему. Глава альянса предложил ставить солнечные батареи на танки в рамках этой инициативы.
Так боевые машины смогут сами генерировать энергию для себя, а не использовать топливо. Столтенберг утверждает, что такое решение будет выгодно как с экологической точки зрения, так и с точки зрения военного снабжения.
«НАТО должен внести свой вклад в изучение вопроса о том, как мы можем сократить выбросы в атмосферу в результате военных операций», — заявил Столтенберг. Как он уточнил, известно, что тяжёлые боевые танки или истребители и корабли военно-морских сил потребляют много ископаемого топлива и выбрасывают в атмосферу парниковые газы. Поэтому военные должны изучить вопрос, можно ли сократить эти выбросы с помощью альтернативных видов топлива, солнечных батарей и др.