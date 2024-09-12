Глава Nvidia Дженсен Хуанг: генеративный ИИ повышает эффективность в 20 раз

Хуанг подробно остановился на двух ключевых моментах, касающихся окупаемости инвестиций в технологии, основанные на ИИ. Во-первых, он подчеркнул, что облачные провайдеры, которые покупают графические процессоры Nvidia и сдают их в аренду технологическим компаниям, обычно получают прибыль в размере 5 долларов на каждый потраченный 1 доллар. «Все уже распродано», — отметил Хуанг, подчеркнув огромный спрос на эти технологии.

Во-вторых, Хуанг объяснил, что компании, использующие графические процессоры Nvidia для ускоренных вычислений, могут выполнять задачи в 20 раз быстрее, чем традиционные методы.

Хуанг также рассказал о будущем центров обработки данных, предсказав переход к «плотным» объектам, оснащенным жидкостным охлаждением. Такие передовые центры, несмотря на первоначальную дороговизну, заменят тысячи традиционных вычислительных узлов, обеспечивая повышенную энергоэффективность и экономичность.