Наука и технологии
Опубликовано 08 января 2025, 22:30
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Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что роботы будут на стороне людей

Опасения напрасны
Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг не обеспокоен появлением «сверхинтеллектуального» ИИ. В ходе секции вопросов и ответов на CES 2025 он уверенно заявил, что умные роботы будут на стороне человека, потому что они будут «созданы для этого».
Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что роботы будут на стороне людей
© Ferra

Хуанг считает «сверхинтеллект» полезным. А пока Nvidia лишь извлекает выгоду из бума ИИ, конкурируя с Apple и Microsoft в оценке стоимости. Хуанг видит ИИ «практичным», фокусируясь на таких задачах, как управление цепочками поставок и проектирование чипов.

Он подчеркнул, что люди несут ответственность за использование ИИ, заявив: «Машины — это машины». Хуанг считает, что технологии Nvidia, такие как Omniverse для 3D-визуализации и Cosmos для обучения ИИ, помогут создать «более способных» роботов.

Источник:Engadget
Автор:Максим Многословный
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