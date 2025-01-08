Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что роботы будут на стороне людей

Хуанг считает «сверхинтеллект» полезным. А пока Nvidia лишь извлекает выгоду из бума ИИ, конкурируя с Apple и Microsoft в оценке стоимости. Хуанг видит ИИ «практичным», фокусируясь на таких задачах, как управление цепочками поставок и проектирование чипов.

Он подчеркнул, что люди несут ответственность за использование ИИ, заявив: «Машины — это машины». Хуанг считает, что технологии Nvidia, такие как Omniverse для 3D-визуализации и Cosmos для обучения ИИ, помогут создать «более способных» роботов.