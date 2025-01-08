Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что роботы будут на стороне людей

Опубликовано 08 января 2025, 22:301 мин.
Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что роботы будут на стороне людейОпасения напрасны
Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг не обеспокоен появлением «сверхинтеллектуального» ИИ. В ходе секции вопросов и ответов на CES 2025 он уверенно заявил, что умные роботы будут на стороне человека, потому что они будут «созданы для этого».
Хуанг считает «сверхинтеллект» полезным. А пока Nvidia лишь извлекает выгоду из бума ИИ, конкурируя с Apple и Microsoft в оценке стоимости. Хуанг видит ИИ «практичным», фокусируясь на таких задачах, как управление цепочками поставок и проектирование чипов.
Он подчеркнул, что люди несут ответственность за использование ИИ, заявив: «Машины — это машины». Хуанг считает, что технологии Nvidia, такие как Omniverse для 3D-визуализации и Cosmos для обучения ИИ, помогут создать «более способных» роботов.