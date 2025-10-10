Глава Nvidia: ИИ-серверные должны иметь собственные источники энергии

Опубликовано 10 октября 2025, 17:151 мин.
Глава Nvidia: ИИ-серверные должны иметь собственные источники энергииВсё своё
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что центры обработки данных для искусственного интеллекта должны иметь собственные системы энергоснабжения. Они, мол, не должны полагаться только на государственные электросети.
© Ferra.ru
В интервью СМИ он отметил, что развитие ИИ требует огромных мощностей и стабильного энергопотока. По его словам, создание автономных источников энергии позволит дата-центрам быть более гибкими. Особенно будет ценным быстро реагировать на растущий спрос, не перегружая общие энергосети и «не влияя на снабжение обычных потребителей».
На данный момент, по мнению Хуанга, подходящим решением могут быть газотурбинные установки. В будущем такие системы, как ожидается, будут переходить на ядерную энергию.
Глава NVIDIA также отметил, что преимуществом Китая в глобальной гонке ИИ является развитая и быстро модернизирующаяся энергетическая инфраструктура.