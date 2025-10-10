Глава Nvidia: ИИ-серверные должны иметь собственные источники энергии

В интервью СМИ он отметил, что развитие ИИ требует огромных мощностей и стабильного энергопотока. По его словам, создание автономных источников энергии позволит дата-центрам быть более гибкими. Особенно будет ценным быстро реагировать на растущий спрос, не перегружая общие энергосети и «не влияя на снабжение обычных потребителей».

На данный момент, по мнению Хуанга, подходящим решением могут быть газотурбинные установки. В будущем такие системы, как ожидается, будут переходить на ядерную энергию.

Глава NVIDIA также отметил, что преимуществом Китая в глобальной гонке ИИ является развитая и быстро модернизирующаяся энергетическая инфраструктура.