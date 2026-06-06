Глава Nvidia назвал робототехнику новым драйвером для Южной Кореи

Опубликовано 06 июня 2026, 04:341 мин.
Глава Nvidia назвал робототехнику новым драйвером для Южной КореиКомпания усиливает сотрудничество с местным рынком
Глава NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что робототехника может стать следующим крупным направлением для Южной Кореи. Это прозвучало во время его второго визита в страну за семь месяцев, на фоне расширения сотрудничества в сфере чипов, искусственного интеллекта (ИИ) и робототехнических решений. Он проводит встречи с Hyundai Motor, LG, SK hynix, Samsung Electronics и Naver.
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По его словам, развитие искусственного интеллекта и робототехники будет все сильнее влиять на производство полупроводников в стране. Он отметил статус Южной Кореи как крупного промышленного центра, где развиты выпуск электроники, автомобилей и судостроение, что создает условия для внедрения технологий физического ИИ и новых производственных решений.
Хуанг сообщил, что Samsung Electronics, SK hynix и Micron допущены к поставкам памяти HBM4 для платформы Vera Rubin. При этом Samsung и SK hynix обеспечивают около 70% потребностей в памяти для ИИ-чипов Nvidia, также обсуждается оптимизация SOCAMM. Компания начала набор сотрудников в исследовательский центр в Сеуле.
Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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