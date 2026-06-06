Глава Nvidia назвал робототехнику новым драйвером для Южной Кореи

По его словам, развитие искусственного интеллекта и робототехники будет все сильнее влиять на производство полупроводников в стране. Он отметил статус Южной Кореи как крупного промышленного центра, где развиты выпуск электроники, автомобилей и судостроение, что создает условия для внедрения технологий физического ИИ и новых производственных решений.

Хуанг сообщил, что Samsung Electronics, SK hynix и Micron допущены к поставкам памяти HBM4 для платформы Vera Rubin. При этом Samsung и SK hynix обеспечивают около 70% потребностей в памяти для ИИ-чипов Nvidia, также обсуждается оптимизация SOCAMM. Компания начала набор сотрудников в исследовательский центр в Сеуле.