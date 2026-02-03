Глава Nvidia опроверг «обязанность» инвестировать в OpenAI $100 млрд

Хуанг пояснил, что OpenAI предложила Nvidia участвовать в инвестициях на сумму до $100 млрд. Компания была рада такому приглашению, но намерена принимать решения постепенно, оценивая каждый раунд финансирования отдельно.

В сентябре, как пишут СМИ, Nvidia подписала письмо о намерениях, в котором говорилось о планах вложить до $100 млрд в развитие инфраструктуры OpenAI. Средства предполагалось направить на строительство крупных дата-центров, оснащённых процессорами Nvidia.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что реализация этих планов «замедлилась». По их данным, внутри Nvidia возникли «сомнения» по поводу сделки.

Комментируя публикации, Хуанг назвал предположения о своём недовольстве OpenAI «чепухой». Он подчеркнул, что верит в компанию и считает её одной из самых важных в современном технологическом мире.