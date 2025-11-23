Наука и технологии
Опубликовано 23 ноября 2025, 14:15
Глава Nvidia пожаловался, что рынок не оценил их «невероятный квартал»

На внутренней встрече в четверг гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг прокомментировал недавний финансовый отчёт компании. Он отметил, что, несмотря на рекордные результаты, рынок «не оценил» успехи Nvidia так, как он ожидал.
В среду компания сообщила о «выдающихся продажах и результатах», а Хуанг вновь опроверг разговоры о «пузыре ИИ». Сначала акции Nvidia выросли, но уже на следующий день снова упали на фоне сомнений инвесторов, пишут СМИ.

Хуанг пошутил, что сейчас Nvidia оказалась в ситуации, где любой исход трактуется негативно: если квартал слабый — это доказательство пузыря ИИ. Если отличный — они будто бы раздувают пузырь ещё сильнее. По его словам, ожидания настолько высоки, что малейшее отклонение от прогноза вызвало бы панику.

Хуанг подчеркнул, что гордится работой сотрудников, но признал: влияние Nvidia стало настолько большим, что оправдать ожидания становится всё сложнее.

