Глава Nvidia пожаловался, что рынок не оценил их «невероятный квартал»

В среду компания сообщила о «выдающихся продажах и результатах», а Хуанг вновь опроверг разговоры о «пузыре ИИ». Сначала акции Nvidia выросли, но уже на следующий день снова упали на фоне сомнений инвесторов, пишут СМИ.

Хуанг пошутил, что сейчас Nvidia оказалась в ситуации, где любой исход трактуется негативно: если квартал слабый — это доказательство пузыря ИИ. Если отличный — они будто бы раздувают пузырь ещё сильнее. По его словам, ожидания настолько высоки, что малейшее отклонение от прогноза вызвало бы панику.

Хуанг подчеркнул, что гордится работой сотрудников, но признал: влияние Nvidia стало настолько большим, что оправдать ожидания становится всё сложнее.