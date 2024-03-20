Глава Nvidia предсказал создание человекоподобного ИИ в течение 5 лет

Уклоняясь от конкретных сроков, Хуанг считает, что AGI с человекоподобными способностями достижим в течение 5 лет, но уточняет, что это зависит от того, как мы его определяем. Если успех будет измеряться превышением человеческих показателей в определенных тестах, например, на экзамене в колледже адвокатов, то он считает, что 5-летний срок вполне реален.

Хуанг также затронул тему «галлюцинаций», когда ИИ генерирует правдоподобные, но ложные ответы. Его решение? Проверка фактов. Он предлагает ИИ «искать ответ», используя несколько источников, по аналогии с навыками медиаграмотности. Для критических вопросов, таких как медицинские советы, он предлагает проверять информацию в известных надежных источниках.