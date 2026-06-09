Наука и технологии
Опубликовано 09 июня 2026, 04:28
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Глава Nvidia призвал не паниковать из-за падения акций технологических компаний

Хороший момент для покупки
Дженсен Хуанг заявил, что недавнее падение цен на акции технологических компаний — это не повод для паники. Наоборот, это «удачная возможность для покупок».
Глава Nvidia призвал не паниковать из-за падения акций технологических компаний

© Ferra.ru

По его словам, развитие ИИ всё ещё находится в «самом начале пути», поэтому инвесторам не стоит бояться «временных колебаний». Хуанг уверен, что тревоги преувеличены. Он вспомнил, мол, когда-то так же скептически относились к появлению Интернета, но в итоге он стал мировой инфраструктурой.

Напомним, не так давно инвесторы вновь начали массово продавать бумаги, связанные с ИИ, опасаясь «перегрева» сектора. Особенно сильно пострадал фондовый рынок Южной Кореи.

Источник:ithome
Автор:Максим Многословный
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