Глава Nvidia призвал не паниковать из-за падения акций технологических компаний

По его словам, развитие ИИ всё ещё находится в «самом начале пути», поэтому инвесторам не стоит бояться «временных колебаний». Хуанг уверен, что тревоги преувеличены. Он вспомнил, мол, когда-то так же скептически относились к появлению Интернета, но в итоге он стал мировой инфраструктурой.

Напомним, не так давно инвесторы вновь начали массово продавать бумаги, связанные с ИИ, опасаясь «перегрева» сектора. Особенно сильно пострадал фондовый рынок Южной Кореи.