Глава Nvidia призвал не паниковать из-за падения акций технологических компаний

Опубликовано 09 июня 2026, 04:281 мин.
Глава Nvidia призвал не паниковать из-за падения акций технологических компанийХороший момент для покупки
Дженсен Хуанг заявил, что недавнее падение цен на акции технологических компаний — это не повод для паники. Наоборот, это «удачная возможность для покупок».
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По его словам, развитие ИИ всё ещё находится в «самом начале пути», поэтому инвесторам не стоит бояться «временных колебаний». Хуанг уверен, что тревоги преувеличены. Он вспомнил, мол, когда-то так же скептически относились к появлению Интернета, но в итоге он стал мировой инфраструктурой.
Напомним, не так давно инвесторы вновь начали массово продавать бумаги, связанные с ИИ, опасаясь «перегрева» сектора. Особенно сильно пострадал фондовый рынок Южной Кореи.