Глава Nvidia столкнулся с опасениями инвесторов из-за ИИ

Несмотря на рекордный рост компании, вызванный спросом на ее графические процессоры, используемые в моделях искусственного интеллекта, инвесторы все больше скептически относятся к тому, принесет ли искусственный интеллект обещанную прибыль.

С момента «бума ИИ» рыночная капитализация Nvidia выросла на 800%, но недавнее падение стоимости компании вызвало вопросы о ее способности сохранить темпы роста. Инвесторы опасаются, что рост компании может замедлиться, тем более что такие крупные технологические игроки, как Google и Microsoft, предупреждают, что отдача от инвестиций в ИИ может проявиться не сразу.

Инвесторы хотят получить четкие ответы на вопросы о траектории развития искусственного интеллекта и роли Nvidia в реализации его потенциала.