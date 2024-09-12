Глава Nvidia столкнулся с опасениями инвесторов из-за ИИ

Опубликовано 12 сентября 2024, 18:001 мин.
Глава Nvidia столкнулся с опасениями инвесторов из-за ИИНа ключевой конференции
На конференции Goldman Sachs Communacopia and Technology Conference генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг отметил растущую озабоченность инвесторов, поскольку растет беспокойство по поводу будущего инвестиций в ИИ.
Несмотря на рекордный рост компании, вызванный спросом на ее графические процессоры, используемые в моделях искусственного интеллекта, инвесторы все больше скептически относятся к тому, принесет ли искусственный интеллект обещанную прибыль.
С момента «бума ИИ» рыночная капитализация Nvidia выросла на 800%, но недавнее падение стоимости компании вызвало вопросы о ее способности сохранить темпы роста. Инвесторы опасаются, что рост компании может замедлиться, тем более что такие крупные технологические игроки, как Google и Microsoft, предупреждают, что отдача от инвестиций в ИИ может проявиться не сразу.
Инвесторы хотят получить четкие ответы на вопросы о траектории развития искусственного интеллекта и роли Nvidia в реализации его потенциала.