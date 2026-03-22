Глава Nvidia указал на зависимость робототехники от Китая

Опубликовано 22 марта 2026, 16:28
Глава Nvidia указал на зависимость робототехники от КитаяРазвитие направления «физического искусственного интеллекта»
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что развитие робототехники в США во многом зависит от поставок из Китая. По его словам, китайские микроэлектроника, электродвигатели, редкоземельные металлы и магниты считаются одними из лучших в мире, и американская отрасль сильно полагается на эту экосистему.
© Ferra.ru
Сейчас компании делают ставку на направление «физического искусственного интеллекта». Оно сочетает программные алгоритмы с реальными устройствами, включая гуманоидных роботов и автономные системы. Хуанг отметил, что США заложили основу отрасли, но дальше технологии управления и «мозг» роботов развивались медленно.
Параллельно в Китае наблюдается активный рост сектора. Компания Unitree Robotics подала заявку на IPO на Шанхайской бирже STAR, планируя привлечь около 609 млн долларов.
Источник:South China Morning Post
Автор:Ингела Воробьева