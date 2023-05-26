Глава Nvidia за сутки разбогател на $6,5 млрд

Спасибо положительному квартальному отчету

У Nvidia был замечательный день: ее акции подскочили на 24% до рекордного уровня после впечатляющего квартального отчета о прибыли и растущего спроса на ИИ-чипы. В выигрыше от этого скачка оказался Дженсен Хуанг, миллиардер, основатель и генеральный директор Nvidia, состояние которого за один день взлетело на 6,5 миллиарда долларов.