Наука и технологии
Опубликовано 30 сентября 2024, 09:45
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Глава оборонного подразделения Boeing ушел на фоне финансовых потерь

И проблем с Starliner
Глава отдела обороны, космоса и безопасности Boeing покинул компанию на фоне продолжающихся трудностей, связанных, в частности, с задержками и значительными затратами программы Starliner. Хотя неудачный пилотируемый тестовый полет Starliner не является основной причиной, это могло стать «последней каплей» для смены руководства.
Глава оборонного подразделения Boeing ушел на фоне финансовых потерь
© Ferra

Новый генеральный директор Boeing, Келли Ортберг, занявший пост в августе, теперь должен восстановить доверие клиентов и улучшить рентабельность. Оборонное подразделение Boeing столкнулось с серьезными финансовыми трудностями, понеся около 6 миллиардов долларов убытков с 2022 года из-за убыточных контрактов с фиксированной ценой и инфляции. Программа Starliner обошлась компании в 1,6 миллиарда долларов.

Внутреннее письмо Ортберга подчеркнуло приоритет компании по «удовлетворению высоких стандартов клиентов».

Источник:barrons
Автор:Максим Многословный
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