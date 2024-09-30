Глава оборонного подразделения Boeing ушел на фоне финансовых потерь

Новый генеральный директор Boeing, Келли Ортберг, занявший пост в августе, теперь должен восстановить доверие клиентов и улучшить рентабельность. Оборонное подразделение Boeing столкнулось с серьезными финансовыми трудностями, понеся около 6 миллиардов долларов убытков с 2022 года из-за убыточных контрактов с фиксированной ценой и инфляции. Программа Starliner обошлась компании в 1,6 миллиарда долларов.

Внутреннее письмо Ортберга подчеркнуло приоритет компании по «удовлетворению высоких стандартов клиентов».