Глава оборонного подразделения Boeing ушел на фоне финансовых потерь

Опубликовано 30 сентября 2024, 09:451 мин.
Глава оборонного подразделения Boeing ушел на фоне финансовых потерьИ проблем с Starliner
Глава отдела обороны, космоса и безопасности Boeing покинул компанию на фоне продолжающихся трудностей, связанных, в частности, с задержками и значительными затратами программы Starliner. Хотя неудачный пилотируемый тестовый полет Starliner не является основной причиной, это могло стать «последней каплей» для смены руководства.
Новый генеральный директор Boeing, Келли Ортберг, занявший пост в августе, теперь должен восстановить доверие клиентов и улучшить рентабельность. Оборонное подразделение Boeing столкнулось с серьезными финансовыми трудностями, понеся около 6 миллиардов долларов убытков с 2022 года из-за убыточных контрактов с фиксированной ценой и инфляции. Программа Starliner обошлась компании в 1,6 миллиарда долларов.
Внутреннее письмо Ортберга подчеркнуло приоритет компании по «удовлетворению высоких стандартов клиентов».