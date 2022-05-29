Глава одной из крупнейших фармацевтических компаний купил себе COVID-сертификат вместо прививки

По данным ABC, исполнительный директор заплатил преступной организации от 1 000 до 2 000 евро за то, что в официальной базе данных вакцинации он фигурировал с третьей дозой, в то время как он ее не принимал. Таким образом, он также якобы обманным путем получил ковидный паспорт, чтобы иметь возможность путешествовать. Компания PharmaMar отказалась от комментариев по этому вопросу.

Сообщается, что дело уже находится в суде, поэтому не было необходимости вызывать бизнесмена для дачи показаний перед Мадридской информационной бригадой, которая занимается этим делом.