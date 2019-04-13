Глава OnePlus: гибкие экраны в смартфонах не дают никаких преимуществ

Глава OnePlus считает, что каких-то значимых преимуществ перед обычными гнущиеся дисплеи в смартфонах не имеют. Ло, впрочем, не отрицает, что технология имеет потенциал, но только в будущем. Кроме того, производство таких моделей обходится дорого, а конечная цена получается слишком высокой.

Ло рассказал, что сейчас компания работает над «умными» телевизорами, а точнее над смарт-дисплеями. Такие устройства будут использовать искусственный интеллект и смогут подстраиваться под вкусы пользователей. Также OnePlus в скором времени планирует выйти на рынок автомобильной электроники.