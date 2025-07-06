Глава OpenAI назвал себя «политически бездомным», пока Маск создает партию

Опубликовано 06 июля 2025, 12:451 мин.
Глава OpenAI назвал себя «политически бездомным», пока Маск создает партиюИлон предлагает создать третью партию
Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что не находит себе места ни среди демократов, ни среди республиканцев. В посте на платформе X он назвал себя «политически бездомным» и рассказал, что всегда верил в свободный рынок, науку, предпринимательство и важность образования. По его мнению, именно эти вещи должны делать жизнь людей лучше.
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Альтман считает, что партии в США отдалились от этих ценностей, и поддержал идею «технокапитализма» — когда люди могут зарабатывать много, но при этом богатство делится шире. Он отметил, что поддерживает не борьбу с миллиардерами, а стремление дать всем доступ к тем же благам.
Параллельно Илон Маск предложил создать новую политическую силу — «Партию Америки», которая, по его словам, будет представлять интересы 80% граждан, не находящих поддержки ни у демократов, ни у республиканцев. Правда, чётких идей у партии пока нет. К Маску уже обратился с предложением сотрудничества политик Эндрю Янг, основавший партию Forward.