Глава OpenAI назвал себя «политически бездомным», пока Маск создает партию

Альтман считает, что партии в США отдалились от этих ценностей, и поддержал идею «технокапитализма» — когда люди могут зарабатывать много, но при этом богатство делится шире. Он отметил, что поддерживает не борьбу с миллиардерами, а стремление дать всем доступ к тем же благам.

Параллельно Илон Маск предложил создать новую политическую силу — «Партию Америки», которая, по его словам, будет представлять интересы 80% граждан, не находящих поддержки ни у демократов, ни у республиканцев. Правда, чётких идей у партии пока нет. К Маску уже обратился с предложением сотрудничества политик Эндрю Янг, основавший партию Forward.