Глава OpenAI вложится в конкурента Neuralink Маска, разрабатывающего мозговые чипы

Merge Labs планирует сотрудничать с Алексом Бланией, главой Tools for Humanity, компании, которая занималась спорным проектом сканирования глаз для идентификации. Цель технологии — обеспечить прямую связь между человеческим мозгом и компьютерами. Здесь, справедливости ради, Neuralink уже достигла значительных успехов. Сама Neuralink оценивается в 9 миллиардов долларов и сейчас тестирует устройства для людей с тяжёлым параличом, позволяя им управлять техникой силой мысли.

Если Merge Labs реализуется, это станет новым этапом соперничества между Альтманом и Маском. Ранее они обменивались упрёками в социальных сетях: Альтман обвинял Маска в манипуляции алгоритмами, Маск — в нечестности, а также критиковал Apple за «приоритетное продвижение ChatGPT в App Store».