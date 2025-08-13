Наука и технологии
Опубликовано 13 августа 2025, 16:15
1 мин.

Глава OpenAI вложится в конкурента Neuralink Маска, разрабатывающего мозговые чипы

Поможет стартапа по нейротехнологиям
В разгар публичной вражды между Илоном Маском и Сэмом Альтманом стало известно, что OpenAI может поддержать новый стартап по нейроинтерфейсам под названием Merge Labs. Проект уже ищет финансирование с оценкой около 850 миллионов долларов. По сообщениям источников СМИ, венчурное подразделение OpenAI может поучаствовать.
Merge Labs планирует сотрудничать с Алексом Бланией, главой Tools for Humanity, компании, которая занималась спорным проектом сканирования глаз для идентификации. Цель технологии — обеспечить прямую связь между человеческим мозгом и компьютерами. Здесь, справедливости ради, Neuralink уже достигла значительных успехов. Сама Neuralink оценивается в 9 миллиардов долларов и сейчас тестирует устройства для людей с тяжёлым параличом, позволяя им управлять техникой силой мысли.

Если Merge Labs реализуется, это станет новым этапом соперничества между Альтманом и Маском. Ранее они обменивались упрёками в социальных сетях: Альтман обвинял Маска в манипуляции алгоритмами, Маск — в нечестности, а также критиковал Apple за «приоритетное продвижение ChatGPT в App Store».

Источник:digit
Автор:Максим Многословный
