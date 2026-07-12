Глава отдела безопасности OpenAI покинет компанию при реорганизации

На временной основе его должность займет Саачи Джайн, которая уже возглавляла команды безопасности ранее. Постоянное руководство изменится: отделы безопасности теперь будут подчиняться Мие Глезе, которая станет новым вице-президентом по исследованиям и безопасности. Главный научный сотрудник OpenAI Марк Чен пояснил, что работу по безопасности важно теснее интегрировать с разработкой передовых моделей, чтобы влиять на ключевые решения на ранних этапах.

Эти кадровые перестановки произошли после недавнего выпуска модели GPT-5.6, которую одобрило правительство США. В компании также остается должность главы по подготовке к рискам, назначенного ранее в этом году для работы над предотвращением серьезных угроз.