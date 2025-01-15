Глава подразделения Microsoft попросил сотрудников не тратиться на поездки

Microsoft приостанавливает набор сотрудников в консалтинговое подразделение

Спустя неделю после объявления о сокращении рабочих мест по результатам работы компания Microsoft решила приостановить прием на работу в своем американском консалтинговом подразделении, а её глава попросил не тратить деньги на поездки. Этот шаг является частью более широких усилий по сокращению расходов в подразделении Microsoft Customer and Partner Solutions, в котором работает около 60 000 человек.