Наука и технологии
Опубликовано 15 января 2025, 22:05
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Глава подразделения Microsoft попросил сотрудников не тратиться на поездки

Microsoft приостанавливает набор сотрудников в консалтинговое подразделение
Спустя неделю после объявления о сокращении рабочих мест по результатам работы компания Microsoft решила приостановить прием на работу в своем американском консалтинговом подразделении, а её глава попросил не тратить деньги на поездки. Этот шаг является частью более широких усилий по сокращению расходов в подразделении Microsoft Customer and Partner Solutions, в котором работает около 60 000 человек.
Глава подразделения Microsoft попросил сотрудников не тратиться на поездки
© Ferra

Согласно служебной записке руководителя консалтинговой службы Дерека Дануа, прием новых сотрудников и заполнение вакантных должностей будут приостановлены до конца 2025 финансового года. Дануа подчеркнул «важность управления расходами» и проинструктировал сотрудников, чтобы они «не тратились на поездки для внутренних встреч», предпочитая вместо этого «удалёнку», пишут СМИ.

Поездки к клиентам будут требовать одобрения руководства.

Источник:CNBC
Автор:Максим Многословный
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