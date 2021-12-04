Глава Qualcomm рассказал, когда ослабнет дефицит чипов

Наука и технологии
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Глава Qualcomm рассказал, когда ослабнет дефицит чиповХочется ему верить
Генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон (Cristiano Amon) поделился обнадёживающим мнением относительно глобального дефицита чипов.
CEO Qualcomm считает, что мировая нехватка чипов скоро ослабнет, ситуация станет лучше уже в следующем году.
«В этом году предложение выросло по сравнению с 2020, и ожидается, что в 2022 году ситуация улучшится ещё больше», — сказал Амон.
Это мнение контрастирует с заявлениями, сделанными ранее генеральным директором Intel Пэтом Гелсинджером (Patrick Paul Gelsinger). Он ожидает, что глобальный дефицит чипов сохранится до 2023 года. В то же время генеральный директор Arm запугал всех, сказав, что ситуация может стать даже хуже, чем сейчас. Кто из них прав — покажет время.
Источник: Gizmochina