Глава Qualcomm рассказал, когда ослабнет дефицит чипов

CEO Qualcomm считает, что мировая нехватка чипов скоро ослабнет, ситуация станет лучше уже в следующем году.

«В этом году предложение выросло по сравнению с 2020, и ожидается, что в 2022 году ситуация улучшится ещё больше», — сказал Амон.

Это мнение контрастирует с заявлениями, сделанными ранее генеральным директором Intel Пэтом Гелсинджером (Patrick Paul Gelsinger). Он ожидает, что глобальный дефицит чипов сохранится до 2023 года. В то же время генеральный директор Arm запугал всех, сказав, что ситуация может стать даже хуже, чем сейчас. Кто из них прав — покажет время.