Глава РАН: отключенный Германией телескоп Россия не включит в ближайшее время

По словам Сергеева, он общался по этой теме с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Гендиректор заверил его, что “действительно нужно будет вести себя осторожно, аккуратно и это не есть вопрос совсем ближайшей перспективы".

При этом, дополняет глава РАН, позиция академии не изменилась – они все еще считают, что нужно “очень осторожно двигаться в этом направлении, поскольку eROSITA - немецкий телескоп и управление этим телескопом осуществляется со стороны немецких коллег".

Так, российские ученые всерьез озабочены идеей несогласованного включения немецкого телескопа, потому что в будущем это может привести к “необратимым последствиям в плане совместной эксплуатации eROSITA и российского телескопа ART-XC на "Спектре-РГ".

Сергеев выразил надежду на скорейшую разрядку ситуации и возвращение немецких коллег в программу “Спектра-РГ” для совместной работы.