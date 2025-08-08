Глава разведки США призналась в вере в существование инопланетян

44-летняя Габбард рассказала об этом в подкасте Pod Force One. На вопрос ведущей, верит ли она в пришельцев, она ответила: «Да». При этом отметила, что, занимая такую высокую должность, должна быть осторожна в своих высказываниях.

Габбард также сообщила, что ведомства, которые она контролирует, продолжают расследовать случаи с НЛО и обязательно расскажут о результатах общественности. Пока она не может раскрывать детали, но обещала, что информация появится «когда придет время».