Глава разведки США призналась в вере в существование инопланетян

Опубликовано 08 августа 2025, 16:441 мин.
Глава разведки США призналась в вере в существование инопланетянА вы верите?
Глава Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что верит в возможность существования инопланетян. Ранее представители властей обычно не давали прямых ответов на этот вопрос.
44-летняя Габбард рассказала об этом в подкасте Pod Force One. На вопрос ведущей, верит ли она в пришельцев, она ответила: «Да». При этом отметила, что, занимая такую высокую должность, должна быть осторожна в своих высказываниях.
Габбард также сообщила, что ведомства, которые она контролирует, продолжают расследовать случаи с НЛО и обязательно расскажут о результатах общественности. Пока она не может раскрывать детали, но обещала, что информация появится «когда придет время».