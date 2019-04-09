Глава Роскомнадзора: закон об автономном рунете нужен, чтобы бороться с Telegram

Жаров отметил, что закон об автономном, или суверенном рунете, включает в себя предупреждение распространения запрещённой информации на территории России. Глава Роскомнадзора заявил, что борьба с запрещёнными ресурсами обязательно будет происходить в рамках закона, а Telegram попадает в список таких ресурсов.

Напомним, 12 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект о суверенном рунете, основная задача которого — избежать угроз извне и сделать национальный интернет независимым. Сейчас к проекту готовятся поправки для второго чтения.