Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов лично ознакомился с технологиями NASA

Баканов побывал в Центре управления полётом американского сегмента МКС в Хьюстоне. Там он встретился с сотрудниками, которые в случае необходимости могут взять управление российским сегментом станции на себя, если центр в подмосковном Королёве будет недоступен.

Также была проведена экскурсия по корпусу с наземным тренажёром российского и американского сегментов МКС и по лаборатории космического питания.

Руководитель Роскосмоса встретился с российскими космонавтами, которые сейчас проходят подготовку в США — Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым, Петром Дубровым и Анной Кикиной.

Перед полётом на МКС каждый российский космонавт проходит обучение в NASA, чтобы изучить американский сегмент станции. В то же время иностранные астронавты проходят подготовку в Центре подготовки космонавтов в России. Это помогает всем членам экипажа совместно и эффективно реагировать на любые внештатные ситуации на станции.