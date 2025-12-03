Глава Роскосмоса напомнил про важность частного бизнеса в космической сфере

Баканов привел пример: летом этого года с космодрома Восточный на орбиту была выведена группировка из девяти малых космических аппаратов компании «Геоскан», входящей в экосистему «Иннопрактики». Спутники делают фотографии Земли, отслеживают движение воздушных и морских судов, а также изучают космические процессы.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что сотрудничество государства и бизнеса является ключевым направлением нового национального проекта «Космос».

К 2030 году доля частных космических аппаратов в отечественной орбитальной группировке гражданского назначения планируется довести до 90%.