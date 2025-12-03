Глава Роскосмоса напомнил про важность частного бизнеса в космической сфере

Опубликовано 03 декабря 2025, 17:521 мин.
Глава Роскосмоса напомнил про важность частного бизнеса в космической сфереВажно ускорять внедрение космических технологий при участии частного бизнеса
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов выступил на пленарном заседании XII конгресса «Инновационная практика: наука + бизнес». Он отметил, что одной из главных задач сегодня является трансфер технологий — сокращение времени от разработки до практического применения. В этом могут помочь частные компании.
Баканов привел пример: летом этого года с космодрома Восточный на орбиту была выведена группировка из девяти малых космических аппаратов компании «Геоскан», входящей в экосистему «Иннопрактики». Спутники делают фотографии Земли, отслеживают движение воздушных и морских судов, а также изучают космические процессы.
Глава Роскосмоса подчеркнул, что сотрудничество государства и бизнеса является ключевым направлением нового национального проекта «Космос».
К 2030 году доля частных космических аппаратов в отечественной орбитальной группировке гражданского назначения планируется довести до 90%.