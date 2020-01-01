Наука и технологии
Вчера 22:20
Глава Роскосмоса назвал фанатов Илона Маска сектантами
А секты, напомним, в России запрещены на законодательном уровне
В YouTube появился видеоролик, в котором генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин официально заявляет в эфире телеканала “Россия 24” о том, что заслуги главы Tesla и SpaceX Илона Маска заметно так преувеличены.
”Я скептически высказывался не по поводу деятельности Маска или главы компании Blue Origin Джеффа Безоса, а по поводу ребячьего восторга, этих сект «Свидетелей Илоновых»”, — отдельно подчеркнул глава госкорпорации.
При этом он также отметил, что выступает против “вечного почитания всего западного”, так как по его мнению, в частности, российская космическая отрасль показывает ничем не более худшие результаты, чем тот же SpaceX, а местами оказывается даже впереди американских конкурентов.