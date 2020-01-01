Глава Роскосмоса назвал фанатов Илона Маска сектантами

”Я скептически высказывался не по поводу деятельности Маска или главы компании Blue Origin Джеффа Безоса, а по поводу ребячьего восторга, этих сект «Свидетелей Илоновых»”, — отдельно подчеркнул глава госкорпорации.

При этом он также отметил, что выступает против “вечного почитания всего западного”, так как по его мнению, в частности, российская космическая отрасль показывает ничем не более худшие результаты, чем тот же SpaceX, а местами оказывается даже впереди американских конкурентов.