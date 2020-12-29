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Глава Роскосмоса назвал причины провала планов по полётам в 2020 году
Российской компании удалось запустить в два раза меньше аппаратов, чем планировалось
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о том, что стало причиной провала планов госкорпорации по полётам в 2020 году. В целом, его слова вряд ли стали для кого-то сюрпризом.
В журнале «Сибирский спутник» был опубликован материал, в котором глава государственной компании объяснил меньшее число полётов, чем планировалось, «трудными обстоятельствами», передаёт Интерфакс.
В минувшем году мы осуществили меньше, чем планировали, пусков ракет космического назначения в интересах государства и наших коммерческих партнеров. Но в известных трудных обстоятельствах корректировать свои планы вынуждены были все экономики мира.
Стоит отметить, что та же SpaceX не столкнулась с проблемами в 2020 году. Компания Илона Маска сумела установить новый рекорд — 25 пусков — побив прежний, установленный в 2018 году. Для сравнения, Роскосмос за тот же период запустил лишь 16 космических аппаратов.