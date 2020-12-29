Глава Роскосмоса назвал причины провала планов по полётам в 2020 году

Стоит отметить, что та же SpaceX не столкнулась с проблемами в 2020 году. Компания Илона Маска сумела установить новый рекорд — 25 пусков — побив прежний, установленный в 2018 году. Для сравнения, Роскосмос за тот же период запустил лишь 16 космических аппаратов.