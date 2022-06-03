Глава Роскосмоса недоволен количеством спутников у России

Однако он отмечает, что госкорпорация обладает “колоссальными” технологиями, которые имеют прямое отношение к войнам нового поколения.

При этом он уточнил, что число космических аппаратов напрямую зависит от того, как подконтрольные Роскосмосу организации работают. По словам Рогозина, аппаратов на орбите очень мало - более 160 спутников.