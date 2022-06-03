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Глава Роскосмоса недоволен количеством спутников у России

И все они сейчас помогают российским войскам
Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса оценил количество российских аппаратов на орбите. По его словам, их мало – более 160 штук. При этом весь этот ресурс сейчас задействован в интересах Минобороны РФ.
Глава Роскосмоса недоволен количеством спутников у России

До конца текущего года предприятия отрасли сдают несколько других новых аппаратов, которые будут очень полезны для наших вооруженных сил. Не скрою, весь ресурс космических аппаратов Роскосмоса сейчас активно задействован в интересах Минобороны

Дмитрий Рогозин
Гендиректор “Роскосмоса”

Однако он отмечает, что госкорпорация обладает “колоссальными” технологиями, которые имеют прямое отношение к войнам нового поколения.

При этом он уточнил, что число космических аппаратов напрямую зависит от того, как подконтрольные Роскосмосу организации работают. По словам Рогозина, аппаратов на орбите очень мало - более 160 спутников.

Против нашей армии развернуты тысячи, у одного Илона Маска, к примеру, более 2 тыс. космических аппаратов системы Starlink. Сюда же нужно приплюсовать зарубежные спутники наблюдения, которые в онлайн-режиме следят за передвижением наших войск

Дмитрий Рогозин
Гендиректор “Роскосмоса”
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