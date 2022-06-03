Глава Роскосмоса недоволен количеством спутников у России

Глава Роскосмоса недоволен количеством спутников у РоссииИ все они сейчас помогают российским войскам
До конца текущего года предприятия отрасли сдают несколько других новых аппаратов, которые будут очень полезны для наших вооруженных сил. Не скрою, весь ресурс космических аппаратов Роскосмоса сейчас активно задействован в интересах Минобороны
Однако он отмечает, что госкорпорация обладает “колоссальными” технологиями, которые имеют прямое отношение к войнам нового поколения.
При этом он уточнил, что число космических аппаратов напрямую зависит от того, как подконтрольные Роскосмосу организации работают. По словам Рогозина, аппаратов на орбите очень мало - более 160 спутников.
Против нашей армии развернуты тысячи, у одного Илона Маска, к примеру, более 2 тыс. космических аппаратов системы Starlink. Сюда же нужно приплюсовать зарубежные спутники наблюдения, которые в онлайн-режиме следят за передвижением наших войск