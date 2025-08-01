По словам Баканова, сегодня российский и американский сегменты МКС тесно взаимодействуют, есть перекрестные полёты, и разрывать такое сотрудничество не хотелось бы ни при каких обстоятельствах. Он отметил, что даже в разгар холодной войны, две страны смогли договориться и работать вместе, и сейчас важно не потерять этот опыт.

Баканов подчеркнул, что во время встречи с и.о. главы NASA Шоном Даффи почувствовал полное взаимопонимание в вопросе сохранения проектов. Американский коллега тоже понимает важность продолжения совместной работы, несмотря на политические сложности.

Роскосмос планирует сохранить контакты с NASA и готовит новые инициативы для дальнейшего сотрудничества, которые представит к ноябрю.