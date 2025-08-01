Опубликовано 01 августа 2025, 18:521 мин.
Глава Роскосмоса — о важности 50 лет совместных достижений с NASA в космосеИстория долгая
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о важности сохранения долгого сотрудничества с NASA, которое продолжается уже 50 лет, начиная с миссии «Союз» — «Аполлон». Эта миссия в 1975 году стала первой совместной стыковкой советского и американского космических кораблей и заложила основу для будущих проектов, таких как МКС, пишет ТАСС.
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По словам Баканова, сегодня российский и американский сегменты МКС тесно взаимодействуют, есть перекрестные полёты, и разрывать такое сотрудничество не хотелось бы ни при каких обстоятельствах. Он отметил, что даже в разгар холодной войны, две страны смогли договориться и работать вместе, и сейчас важно не потерять этот опыт.
Баканов подчеркнул, что во время встречи с и.о. главы NASA Шоном Даффи почувствовал полное взаимопонимание в вопросе сохранения проектов. Американский коллега тоже понимает важность продолжения совместной работы, несмотря на политические сложности.
Роскосмос планирует сохранить контакты с NASA и готовит новые инициативы для дальнейшего сотрудничества, которые представит к ноябрю.