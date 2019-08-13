Глава Роскосмоса показал робота Фёдора на видео

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в своём официальном аккаунте Twitter видео, посвящённое антропоморфному роботу Фёдору.

В ролике демонстрируется подготовка Фёдору к его предстоящему полёту на Международную космическую станцию. Показываются документальные кадры процесса создания робота и пробная загрузка в обитаемый отсек корабля, на котором Фёдор полетит к МКС.

Интересно, что в качестве саундтрека используется песня авторства Рогозина «Над Землей летит корабль».

Перед полётом «Фёдора» переименовали в Skybot F-850. Сейчас его готовят к отправке на МКС на Байконуре. Отправка запланирована на 22 августа, а возвращение на Землю — 7 сентября 2019 года.