Глава Роскосмоса пообещал создать российские многоразовые ракеты, как у компании Илона Маска

Об этом глава российской корпорации Дмитрий Рогозин заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Его слова публикует «Интерфакс».

Глава Роскосмоса рассказал, что в первую очередь следует перейти на метановые двигатели, которые можно использовать много раз без переборки и очистки. У SpaceX, например, ракеты используют кислород-керосиновые двигатели, требующие очистки после пуска.

В целом, Рогозин заявил, что в России уже идут работы по многоразовым ракетам. Первая работа, по его словам, называется «Крыло — СВ». Глава Роскосмоса отметил, что из-за географических особенностей ступень носителя должна садиться «по-самолётному, а не "вертикальной свечкой", как у Falcon (прим. ракета SpaceX)». Сначала российским инженерам надо отработать такую посадку. Если она окажется эффективнее, чем у Falcon, то её могут применить на ракете среднего класса.