Глава «Роскосмоса» поздравил с Днём России и поведал о планах развития космоса

В ближайшее время «Роскосмос» намерен расширить орбитальную группировку спутников, чтобы обеспечить быстрый интернет и покрытие всей территории России, а также повысить точность работы системы ГЛОНАСС. Особое внимание уделят модернизации ракет и космических кораблей.

Среди ключевых задач — создание новой российской орбитальной станции, которая заменит МКС, и запуск первой ядерной электростанции на Луне, что станет основой для будущих лунных баз. Также в планах — продолжение исследований Венеры, где СССР уже успешно сажала космический аппарат.

Дмитрий Баканов подчеркнул, что впереди большие проекты, требующие смелости и инженерного таланта, и выразил уверенность, что совместными усилиями Россия станет ещё сильнее и успешнее.

«С Днём России! К новым высотам — и в космосе, и на Земле!» — отметил глава «Роскосмоса».