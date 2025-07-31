Глава Роскосмоса рассказал о нескольких встречах с Илоном Маском

В интервью РБК Баканов подчеркнул, что Маска не случайно считают известным популяризатором идеи полёта на Марс. По словам главы российской космической корпорации, Маск — выдающийся деятель, который внёс значительный вклад в развитие мировой космонавтики. Баканов также отметил, что у него было «пару дискуссий» с Илоном Маском на тему сотрудничества в области освоения космоса. Баканов рассказал, что компания Маска, SpaceX, активно развивает космическую отрасль. SpaceX создала проекты Falcon9, Starlink, Dragon, Starship и Falcon heavy, которые доминируют на некоторых рынках космических услуг.

Баканов также выделил ряд проблем, с которыми столкнётся человечество при попытке колонизировать Марс. По его словам, для успешного полёта необходимо «поймать астрономическое окно», разработать инфраструктуру и оценить влияние длительного полёта на организм человека.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что для начала необходимо отработать все необходимые технологии на Луне, а затем уже готовиться к полётам на Марс.

«Человек, который сделал очень много для развития мировой космонавтики, как вы знаете. Falcon9, Starlink, Dragon, Starship, Falcon heavy — это вс§ изделия SpaceX, его компании. И они занимают мажоритарную долю сейчас на ряде рынков космических услуг. Но здесь мы можем только конкурировать, потому что у них технологии очень развитые. Обсуждали мы потенциально совместное сотрудничество по дальнему космосу. Илон очень увлечённый человек. Он действительно горит идеей колонизации Марса. Весь мир за этим внимательно наблюдает. И, посмотрим, может быть, какие-то технологии могли бы быть применены для реализации программ в дальнем космосе совместно. Будем обсуждать», — отметил Дмитрий Баканов.