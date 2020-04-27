Глава Роскосмоса рассказал, почему не станет сотрудничать с космической компанией Илона Маска

”Он подрядчик Пентагона. О каком объединении вы говорите? Разворачиваемая их компанией спутниковая группировка также будет использоваться в военных целях. Она двойного применения. Не стройте иллюзий, граждане”, — сообщил Дмитрий Рогозин.

Кроме того, глава Роскосмоса также поделился, что при достаточно финансировании российские специалисты смогли бы разработать новейшие ракеты-носители тяжелого, а также сверхтяжелого класса. Также он отметил, что на сегодняшний день компания четко следует плану разработки новой ракетно-космической техники. В частности речь о создании семейства ракет-носителей “Ангара”, семейства “Союз” и "Енисей" сверхтяжёлого класса.