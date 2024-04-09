Глава «Роскосмоса» рассказал, почему перенесли запуск ракеты «Ангара-А5»

Ракета «Ангара-А5» не взлетела с космодрома «Восточный» 9 апреля, так как система наддува бака окислителя центрального блока столкнулась с сбоем две минуты до запуска. Запуск перенесли на 24 часа. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов поделился этой информацией.

Запуск был задуман для того, чтобы протестировать новую инфраструктуру космодрома «Восточный», включая обновлённый стартовый стол, а также проверить связь ракеты с наземным оборудованием и системы по транспортировке и установке ракеты. Ракета «Ангара-А5» должна была вывести имитацию полезной нагрузки на орбиту высотой 450 км, немного выше стандартной, чтобы наблюдать весь полет ракеты с земли.

План «Роскосмоса» включает в себя проведение всех испытаний ракеты к 2025 году.